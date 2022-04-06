На реках Башкирии проводят взрывные работы

Взрывные работы провели на реке Юрюзань, у сел Ильтаево и Малояз с целью не допустить ледяных заторов и снизить риски подтопления территорий ближайших к реке населенных пунктов. Отметим, что толщина льда в этих местах достигала 70 сантиметров. На других участках реки Юрюзань было заблаговременно проведено чернение льда.