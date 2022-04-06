В Башкирии начали ремонтировать ямы горячим асфальтом

По официальным данным, с начала года в республике выявили порядка 19,5 тыс. дефектов на региональных и межмуниципальных дорогах. Больше половины ям уже залатали.
Долото отбойного молотка входит в асфальт, как нож в масло. Ремонт начинается с выемки дорожного покрытия вокруг ямы. Далее – продувка и обработка битумом. И только после этого в яму укладывают горячий асфальт и проходят сверху вибротрамбовкой. Ежедневно рабочие Благовещенского ДРСУ используют порядка 10 тонн материала для ремонта дорог.
Ямы латают на дороге Благовещенск – Павловка. Здесь на небольшом участке несколько опасных выбоин. К ремонту дорожники Благовещенского района приступили 4 апреля. На заводе производство асфальта идет по строго заданной рецептуре. За всеми этапами следит оператор. На компьютере видно, какой объем того или иного ингредиента поступает в смеситель.
Отсюда щебень и ПГС поступают в сушильный барабан. Далее они попадают через грохот и весы вместе с битумом в смеситель. И уже на выходе получается горячий асфальт.
По информации Управления дорожного хозяйства республики, на региональных и межмуниципальных дорогах выявлено и оцифровано 19,5 тыс. дефектов полотна. Их общая площадь – порядка 15 тысяч квадратных метров.
Ямочный ремонт идет по всей республике. Его планируется завершить до 15 мая.