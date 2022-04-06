В Башкирии начали ремонтировать ямы горячим асфальтом

По официальным данным, с начала года в республике выявили порядка 19,5 тыс. дефектов на региональных и межмуниципальных дорогах. Больше половины ям уже залатали.

Долото отбойного молотка входит в асфальт, как нож в масло. Ремонт начинается с выемки дорожного покрытия вокруг ямы. Далее – продувка и обработка битумом. И только после этого в яму укладывают горячий асфальт и проходят сверху вибротрамбовкой. Ежедневно рабочие Благовещенского ДРСУ используют порядка 10 тонн материала для ремонта дорог.

Горячим асфальтом 35-50 квадратов в день стараемся делать. Бывает и больше, но зависит от погодных условий. Одна бригада занимается инспектированием и подготовкой ям, вторая бригада уже идет за ней и выполняет процесс ремонта горячим асфальтом. Иршат Хайруллин, главный инженер благовещенского ДРСУ – филиала АО «Башкиравтодор»

Ямы латают на дороге Благовещенск – Павловка. Здесь на небольшом участке несколько опасных выбоин. К ремонту дорожники Благовещенского района приступили 4 апреля. На заводе производство асфальта идет по строго заданной рецептуре. За всеми этапами следит оператор. На компьютере видно, какой объем того или иного ингредиента поступает в смеситель.

Отсюда щебень и ПГС поступают в сушильный барабан. Далее они попадают через грохот и весы вместе с битумом в смеситель. И уже на выходе получается горячий асфальт.

По информации Управления дорожного хозяйства республики, на региональных и межмуниципальных дорогах выявлено и оцифровано 19,5 тыс. дефектов полотна. Их общая площадь – порядка 15 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день 13 тысяч дефектов уже устранено. Работу в настоящий момент продолжаем с использованием горячей асфальтобетонной смеси. На сегодняшний день запущено 2 асфальтобетонных завода из 26. Полный запуск планируется до 15 апреля. Альбина Гильмиянова, заведующая сектором по связям с общественностью Управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан