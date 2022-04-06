Косметологи из Уфы рассказали об импортозамещении в бьюти-индустрии

Санкции ударили по красоте. Поставщики импортных препаратов поднимают цены на расходные материалы, а кто-то и вовсе покинул рынок. Косметологи уверяют: поводов для волнения нет. Как не вколоть себе подделку, которая вас изуродует, и есть ли российские аналоги «уколов красоты»?

Экономические санкции против России добрались и до рынка эстетической медицины. Некоторые иностранные компании перестали поставлять в нашу страну ботокс и филлеры. В результате цены на процедуры красоты по разным позициям выросли на 30-40%. Но оказалось, у нас есть достойные альтернативы ушедшим препаратам, которые, к слову, показывают отличные результаты и ничуть не уступают иностранным брендам.

Российское производство очень развито, это огромный рынок, огромный спектр препаратов, прошедших все испытания. Российские компании способны обеспечить любые запросы. Светлана Загидуллина, торговый представитель магазина косметологических препаратов

Словом, это звездный час для российских компаний. Фирма «Азелюкс» уже достаточно давно сотрудничает со многими отечественными производителями. Хорошо себя зарекомендовал и ботулотоксин «Релатокс» уфимского производства. Его разработки были начаты в 2001 году, а уже с 2017-го препарат получил все нужные сертификаты для использования. По словам косметологов, он ничем не уступает импортным аналогам, скорее, наоборот, в чём-то опережает.

Только производством ботулотоксина компания не ограничивается. На базе медицинской клиники для косметологов организуют обучение, рассказывают обо всех нюансах использования препарата. Елена Курамшина уже около восьми лет является медицинским советником компании «Микроген», производящей «Релатокс». В общем, без качественных препаратов и процедур индустрия красоты не останется.

Вряд ли какие-то процедуры уйдут из арсенала. Мы говорим об импортозамещении, есть еще аппаратные методики, и здесь мы тоже можем перейти на российские аппараты. Елена Курамшина, главный врач медицинского центра

Жизнь под санкциями есть, уверены косметологи. Большинство специалистов сейчас находится в поиске новых идей и возможностей. Помимо препаратов, многие косметологи используют и аппаратные методики. К слову, цены на такие процедуры поднялись незначительно, да и по эффективности они ничуть не уступают медикаментозному лечению.