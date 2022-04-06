В Башкирии 39 проектов в сфере культуры выиграли президентские гранты

Гранты президента страны выиграли 39 республиканских проектов в сфере культуры. Общая сумма составила почти 28 млн рублей. Таким образом, по количеству победителей Башкортостан занял шестое место в России. Участники конкурса представлены из 22 муниципалитетов. Что привлекло жюри и на что пойдут выигранные средства?

Этот небольшой музей работает при уфимской библиотеке уже более 15 лет. Ключевая тематика – Великая Отечественная война. Правда, с момента основания экспонаты почти не менялись, как и презентационные витрины со стендами. Благодаря выигранному гранту, а это 305 тысяч рублей, организаторы намерены обновить выставочную комнату и пополнить ее новыми предметами из частных коллекций.

Еще одним победителем конкурса грантов стал республиканский Центр сэсэнов. Почти полмиллиона рублей выигранных средств пойдут на организацию всероссийского фестиваля сказителей. Конкурс призван популяризировать уникальный и в то же время исчезающий вид народного творчества. Прежде он проводился среди взрослых участников, в этом году привлечь намерены детей и молодежь.

Жителей республики ждут и другие интересные проекты. В Бижбулякском районе займутся ковроткачеством и обучением этому ремеслу. Зеленый свет дан проведению фестиваля театров. В Октябрьском при библиотеке будет создана мастерская книги и не только.

Количество заявок увеличилось, конкурс набирает популярность. Общая сумма выигранных средств тоже увеличилась практически до 28 млн рублей. Все они будут реализованы в ближайшем году. Наталья Лапшина заместитель министра культуры Республики Башкортостан