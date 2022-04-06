Жительница Уфы попала на интернет-мошенников и лишилась крупной суммы денег

В отдел полиции поступило заявление от 40-летней жительницы Уфы, которая попалась на удочку преступников в интернете. Женщина хотела купить два украшения, для себя и своей матери и связалась по объявлению с продавцом в сети, которые сообщили потерпевшей, что посылку отправят только после полной оплаты.

После того, как женщина перевела мошенникам две тысячи рублей, они ее убедили вновь сделать перевод, так как потом ей пришлют ссылку для возвращения суммы обратно. Ситуация не смутила уфимку и она снова перевела деньги.