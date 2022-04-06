В Уфе из-за угрозы взрыва эвакуировали главный корпус УГНТУ

В Уфе из-за угрозы минирования эвакуировали студентов и работников Уфимского государственного нефтяного технического университета. Угроза о предстоящем взрыве поступила на электронную почту учебного заведения.

Оперативно приехавшие сотрудники полиции эвакуировали здание и произвели проверку, в следствии чего взрывное устройство обнаружено не было. Студенты и преподаватели смогли вернуться в университет.