В Уфе из-за угрозы взрыва эвакуировали главный корпус УГНТУ

В Уфе из-за угрозы минирования эвакуировали студентов и работников Уфимского государственного нефтяного технического университета. Угроза о предстоящем взрыве поступила на электронную почту учебного заведения.
Оперативно приехавшие сотрудники полиции эвакуировали здание и произвели проверку, в следствии чего взрывное устройство обнаружено не было. Студенты и преподаватели смогли вернуться в университет.
В полицию поступает достаточно большое количество сообщений о минировании различных зданий и общественных мест. Каждый сигнал о заложенной бомбе тщательно проверяется уже на месте.