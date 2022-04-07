В компании "БашРТС" рассказали, когда планируется отключение отопления

В компании «БашРТС» рассказали, когда отключат отопление и что делать, если в квартире становится жарко. Обогрев многоквартирных домов отключат по решению властей муниципалитетов, когда среднесуточная температура воздуха на улице составит 8 градусов выше нуля.

Однако существует проблема в период похолодания и потепления, когда в квартирах становится слишком жарко или наоборот, слишком холодно. По словам администрации компании, невозможно оперативно отрегулировать подачу тепла. Чтобы температура в доме была комфортной, для этого требуется несколько часов и более.