В Башкирии начинается сезон охоты

В Башкирии открывается сезон охоты на дичь в различных районах региона. С 9 по 18 апреля поохотиться на уток и боровую дичь имеет возможность любой желающий.

Однако не все так просто. При обращении в центральный аппарат Дирекции по особо охраняемым природным территориям, необходимо будет предъявить охотничий билет. Также есть запрет охотиться на самок уток, тетеревов, глухарей, рябчиков, камышниц, серого гуся.