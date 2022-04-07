В Башкирии начинается сезон охоты

В Башкирии открывается сезон охоты на дичь в различных районах региона. С 9 по 18 апреля поохотиться на уток и боровую дичь имеет возможность любой желающий.
Однако не все так просто. При обращении в центральный аппарат Дирекции по особо охраняемым природным территориям, необходимо будет предъявить охотничий билет. Также есть запрет охотиться на самок уток, тетеревов, глухарей, рябчиков, камышниц, серого гуся.
Как сообщает министерство экологии Башкортостана, разрешение охотится выдается в угодьях обособленного структурного подразделения «Куляшка» в Кушнаренковском районе.