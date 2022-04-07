Житель Башкирии лишился 100 тысяч рублей при покупке цифровых денег

27-летний житель Нефтекамска обратился в полицию и рассказал, что лишился денег при попытке покупки цифровых денег. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.
Мужчина рассказал, что в одном из мессенджеров наткнулся на канал, в котором обсуждались вопросы приобретения цифровых денег. Горожанин внимательно изучал подаваемую информацию в чате, в котором состояло около 2 тысяч человек.
После перечисления денег мужчину удалили из часа и почистили переписку. Он понял, что нарвался на мошенников, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.