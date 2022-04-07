Житель Башкирии лишился 100 тысяч рублей при покупке цифровых денег

27-летний житель Нефтекамска обратился в полицию и рассказал, что лишился денег при попытке покупки цифровых денег. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.

Мужчина рассказал, что в одном из мессенджеров наткнулся на канал, в котором обсуждались вопросы приобретения цифровых денег. Горожанин внимательно изучал подаваемую информацию в чате, в котором состояло около 2 тысяч человек.

В данном канале нефтекамец нашел продавца, предлагающего выгодную сделку. После обсуждения всех условий приобретения виртуальной валюты молодой человек осуществил перевод денежных средств в сумме более 96000 рублей на продиктованные реквизиты. пресс-служба МВД Башкирии