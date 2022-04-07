В Башкирии мужчина ударил ножом своего гостя

По словам подозреваемого, в тот вечер к нему домой пришел 64-летний приятель. Мужчины распивали спиртное, и когда горячительное закончилось, 56-летний хозяин дома лег спать. Однако гость хотел продолжить распивать и под этим предлогом он шумел и пытался разбудить 56-летнего мужчину. Терпение хозяина дома в один момент лопнуло, и он схватился за кухонный нож, которым и нанес удары в грудь 64-летнего горожанина. После совершения преступления он взял главную улику и ретировался в квартиру соседа этажом ниже, где через некоторое время его задержали сотрудники уголовного розыска.

пресс-служба МВД РБ