В Башкирии мужчина ударил ножом своего гостя

В отделение полиции Сибая поступило сообщение о том, что к ним доставили 64-летнего мужчину с ножевым ранением грудной клетки. На место инцидента выехали сотрудники полиции. Детали случившегося рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
В скором времени полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 56-летний ранее судимый мужчина. В содеянном он раскаялся.
По словам подозреваемого, в тот вечер к нему домой пришел 64-летний приятель. Мужчины распивали спиртное, и когда горячительное закончилось, 56-летний хозяин дома лег спать. Однако гость хотел продолжить распивать и под этим предлогом он шумел и пытался разбудить 56-летнего мужчину. Терпение хозяина дома в один момент лопнуло, и он схватился за кухонный нож, которым и нанес удары в грудь 64-летнего горожанина. После совершения преступления он взял главную улику и ретировался в квартиру соседа этажом ниже, где через некоторое время его задержали сотрудники уголовного розыска.
пресс-служба МВД РБ
Скорую помощь для потерпевшего вызвал другой человек, которой заглянул в гости к подозреваемому и, войдя в квартиру, обнаружил истекающего кровью человека. Возбуждено уголовное дело.