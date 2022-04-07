Под Уфой к людям вышла истощенная и преданная овчарка

В Уфе зооволонтеры спасают бездомную овчарку, умирающую от истощения и голода. Со слов волонтеров приюта "Доброта", к ним обратилась девушка и рассказала, что к ней пришел исхудавший пес, который едва держится на ногах. Это молодой кобель овчарки – на вид ему не больше 2 лет.