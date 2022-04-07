Под Уфой к людям вышла истощенная и преданная овчарка

В Уфе зооволонтеры спасают бездомную овчарку, умирающую от истощения и голода. Со слов волонтеров приюта "Доброта", к ним обратилась девушка и рассказала, что к ней пришел исхудавший пес, который едва держится на ногах. Это молодой кобель овчарки – на вид ему не больше 2 лет.
Многим местным жителям новый гость пришелся не по душе. Пес сидит около забора, защищает территорию и никого не подпускает к дому.
В настоящее время зоозащитники ищут для пса новый дом. Телефон для связи с волонтерами 8 (917) 425 10 35.
Фото: приют для бездомных собак "Доброта".