Под Уфой к людям вышла истощенная и преданная овчарка

В Уфе зооволонтеры спасают бездомную овчарку, умирающую от истощения и голода. Со слов волонтеров приюта "Доброта", к ним обратилась девушка и рассказала, что к ней пришел исхудавший пес, который едва держится на ногах. Это молодой кобель овчарки – на вид ему не больше 2 лет.

Фото №1 - Под Уфой к людям вышла истощенная и преданная овчарка

От голода пес падал и терял сознание. Девушка его пожалела и накормила, проглистогонила. С тех пор пес не уходит. Видно, что его сильно били – когда гладишь по холке, сильно пугается. Пес знает команды, умный, но с тяжелой судьбой.

волонтеры

Многим местным жителям новый гость пришелся не по душе. Пес сидит около забора, защищает территорию и никого не подпускает к дому.

Если бы был капитальный забор, девушка бы оставила себе пса. А так пришли соседи и сказали – что либо отравят собаку, либо пристрелят или добьют лопатой, или просто напишут заявление в полицию.

волонтеры

В настоящее время зоозащитники ищут для пса новый дом. Телефон для связи с волонтерами 8 (917) 425 10 35.

Фото: приют для бездомных собак "Доброта".

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