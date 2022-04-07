Следком Башкирии заинтересовался ДТП, в котором пострадали две восьмиклассницы
Накануне в Стерлитамаке автомобиль ВАЗ-21099 сбил на пешеходном переходе двух восьмиклассниц. Все произошло 5 апреля на улице Вокзальной.
Девочки получили различные травмы и были экстренно доставлены в больницу. Следственный комитет ходатайствует о передаче материалов из органов внутренних дел.
По данному факту следственным отделом по г. Стерлитамак следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан принято решение ходатайствовать перед прокурором города о передаче материалов проверки по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.
СУ СКР по Башкирии
В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.