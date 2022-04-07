Следком Башкирии заинтересовался ДТП, в котором пострадали две восьмиклассницы

По данному факту следственным отделом по г. Стерлитамак следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан принято решение ходатайствовать перед прокурором города о передаче материалов проверки по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.

СУ СКР по Башкирии