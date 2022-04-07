В Уфе задержан предполагаемый насильник, который напал на 16-летнюю девочку

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего уфимца. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Все произошло пятого апреля. Подозреваемый напал на 16-летнюю девушку на улице Российской и скрылся после совершения преступления. Потерпевшая рассказала обо всем своей маме, которая обратилась в правоохранительные органы.