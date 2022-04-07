В Уфе задержан предполагаемый насильник, который напал на 16-летнюю девочку

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего уфимца. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Фото №1 - В Уфе задержан предполагаемый насильник, который напал на 16-летнюю девочку

Все произошло пятого апреля. Подозреваемый напал на 16-летнюю девушку на улице Российской и скрылся после совершения преступления. Потерпевшая рассказала обо всем своей маме, которая обратилась в правоохранительные органы.

Следователями совместно с сотрудниками полиции проведен комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий, в результате личность злоумышленника была установлена и он был задержан.

пресс-служба СУ СКР по РБ

В настоящее время с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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