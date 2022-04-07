В Башкирии судебного пристава осудили за мошенничество, служебный подлог и подделку документов

Как установлено следствием, в 2017 году судебный пристав принял от должника денежные средства в размере 30 тыс. рублей в счет оплаты суммы административного штрафа за управление транспортным средством в состоянии опьянения в рамках исполнительного производства, однако, вместо внесения денег на счет взыскателя, похитил их, а должнику в последующем выдал поддельный банковский чек о якобы перечислении денежных средств в счет оплаты штрафа и вынес постановление об окончании исполнительного производства в связи с полной оплатой. При попытке должника вновь получить водительское удостоверение после истечения срока лишения факт неуплаты штрафа был выявлен.

пресс-службе СУ СКР по РБ