В Башкирии судебного пристава осудили за мошенничество, служебный подлог и подделку документов
В Учалах осудили экс-судебного пристава. Его признали виновным в служебном подлоге, подделке документов и мошенничестве, сообщили в СУ СКР по Башкирии.
Как установлено следствием, в 2017 году судебный пристав принял от должника денежные средства в размере 30 тыс. рублей в счет оплаты суммы административного штрафа за управление транспортным средством в состоянии опьянения в рамках исполнительного производства, однако, вместо внесения денег на счет взыскателя, похитил их, а должнику в последующем выдал поддельный банковский чек о якобы перечислении денежных средств в счет оплаты штрафа и вынес постановление об окончании исполнительного производства в связи с полной оплатой. При попытке должника вновь получить водительское удостоверение после истечения срока лишения факт неуплаты штрафа был выявлен.
пресс-службе СУ СКР по РБ
После увольнения подсудимый, будучи лишенным прав за "пьяную" езду, предоставил в суд фальшивый чек об оплате штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Свою вину бывший судебный пристав признал. Его приговорили к трем годам условного лишения свободы, а также запретил в течение двух лет занимать должности, которые связаны с исполнением функций представителя власти.