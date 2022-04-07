Появились подробности пропажи 31-летнего мужчины с потерей памяти

В Благоварском районе Башкирии продолжаются поиски 31-летнего жителя села Ямакай. Динар Зайлялов не дает о себе знать с первого апреля. Появились подробности его пропажи.
В ночь на 1 апреля Динар никого не предупредил и ушел из дома. Со слов родных, мужчина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.
В настоящее время поисками Динара Зайлялова занимаются полицейские и волонтеры.
Приметы: рост 195 см, среднего телосложения, волосы каштановые, глаза карие. Был одет: зеленый камуфляжный костюм, черные утепленные галоши.
Если вам что-то известно о местонахождении Динара Зайлялова, просьба немедленно позвонить его сестре по номеру 8(937)470-65-95 или в полицию.