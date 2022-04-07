В Башкирии ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны

Айрат Хажиев родился в 1927 году в селе Ахуново, на фронт был призван в 1944 году. Служил на Первом Дальневосточном фронте в составе 214-й артиллерийской бригады и 98-го десантного полка. Участвовал в боях за освобождение Северной Кореи, внёс вклад в победу советских войск над Японией. За отвагу и мужество удостоен многих боевых наград, в том числе ордена Отечественной войны второй степени.