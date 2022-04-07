В Башкирии ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны

Накануне ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Айрат Агзамович Хажиев. Ему было 95 лет. Трагическую новость сообщил глава администрации Учалинского района на своей странице в "ВКонтакте".

Фото №1 - В Башкирии ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны

Айрат Хажиев родился в 1927 году в селе Ахуново, на фронт был призван в 1944 году. Служил на Первом Дальневосточном фронте в составе 214-й артиллерийской бригады и 98-го десантного полка. Участвовал в боях за освобождение Северной Кореи, внёс вклад в победу советских войск над Японией. За отвагу и мужество удостоен многих боевых наград, в том числе ордена Отечественной войны второй степени.

Похороны ветерана состоятся сегодня, седьмого апреля, в селе Ахуново. Глава Учалинского района выразил соболезнования родным и близким Айрата Агзамовича.

Фото: Фото:vk.com/ruslangilyazetdinov

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