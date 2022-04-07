В Уфе состоялась встреча ведущих эпидемиологов со студентами-медиками

В БГМУ состоялась встреча ведущих специалистов в области гигиены, эпидемиологии и ветеранов со студентами медико-профилактического факультета БГМУ и Уфимского медицинского колледжа.

Как отметила главный санитарный врач Башкирии Анна Казак, эпидемиологи – редкие специалисты. В России их подготовкой занимаются лишь 28 высших учебных заведений и шесть колледжей. Нынешний год для санитарно-эпидемиологической службы России – юбилейный.

В сентябре исполнится 100 лет со дня основания федерального ведомства. Республиканская служба была сформирована годом позже. В структуре трудятся свыше тысячи человек, их профессиональная деятельность направлена на заботу о человеке, о его здоровье и правах как потребителя.