В финал медиаконкурса «Ныҡ бул» прошли 27 участников

Жюри отобрало сильнейших из почти 300 работ. Это социальные ролики, вайны, плакаты. Все они призывают к ведению здорового образа жизни и демонстрируют пагубность вредных привычек.

Это совместный проект детско-юношеского телеканала «Тамыр» и Всемирного курултая башкир. Конкурсантам – от 10 до 16 лет. Работы выполнены как индивидуально, так и творческой командой. Для финалистов организовали мастер-классы и тренинги от режиссеров.