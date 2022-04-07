В Башкирии пожилой пассажир угнал машину такси

В Кумертау пожилой пассажир угнал автомобиль-такси. Детали инцидента рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.

На днях мужчина заказал такси из Кумертау в Уфу. Водитель такси за рулём "Лады Гранта" забрал клиента и остановился возле ТЦ "Кумертау" на ул.Бабаевской, чтобы зайти в магазин. В это время его автомобиль угнал пассажир. На кадрах снятых регистратором очевидца видно, как таксист пытался догнать свою машину, но тщетно. Один из очевидцев происшествия решил помочь и они начали преследование. В это время потерпевший заявил по телефону о случившемся в полицию.

пресс-служба ГИБДД РБ
Фото №1 - В Башкирии пожилой пассажир угнал машину такси

Вскоре на выезде из города полицейские задержали угнанный автомобиль. Угонщиком оказался 66-летний житель Уфы. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства случившегося.

Видео: ГИБДД РБ.

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