В Башкирии в многоэтажном доме произошел пожар: пострадал мужчина

Сегодня ночью, седьмого апреля, в Стерлитамаке произошел пожар. На место происшествия направились спецслужбы.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, возгорание произошло в двухкомнатной квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Артема. Самостоятельно из квартиры эвакуировались взрослый и ребенок.
В результате пожара пострадал 44-летний мужчина. Он получил ожоги различной степени тяжести. Врачи на месте оказали ему медицинскую помощь, от медицинское учреждение он не поехал.
Сейчас дознаватель МЧС устанавливает причины и обстоятельства случившегося.
Фото: МЧС РБ.