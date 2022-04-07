В Башкирии в многоэтажном доме произошел пожар: пострадал мужчина

Сегодня ночью, седьмого апреля, в Стерлитамаке произошел пожар. На место происшествия направились спецслужбы.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, возгорание произошло в двухкомнатной квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Артема. Самостоятельно из квартиры эвакуировались взрослый и ребенок.

Звеньями газодымозащитной службы из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено 11 человек, из них четверо детей. И еще десять человек эвакуировано. пресс-служба МЧС РБ

В результате пожара пострадал 44-летний мужчина. Он получил ожоги различной степени тяжести. Врачи на месте оказали ему медицинскую помощь, от медицинское учреждение он не поехал.

Сейчас дознаватель МЧС устанавливает причины и обстоятельства случившегося.