В Башкирии спустя месяц после пожара в больнице скончалась женщина со страшными ожогами

10 марта в селе Петровское Ишимбайского района Башкирии произошел пожар - сгорел бревенчатый дом на улице Мостовой. Тогда возгорание тушили местные пожарные и добровольная пожарная команда села Васильевка.

Пожарные обнаружили 60-летнюю женщину с ожогами тела. Степень поражения составила 40%. Пострадавшая была доставлена в ожоговое отделение Стерлитамакской больницы №1.

Пострадавшая пыталась потушить возгорание своими силами, однако огонь был уже сильный. В результате женщина получила серьезные травмы.

7 апреля с медицинского учреждения поступила информация, что женщина, к сожалению, скончалась. пресс-служба МЧС РБ