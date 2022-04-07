В Уфе пройдут традиционные ярмарки выходного дня

Так, 9 апреля сельхозпродукцию можно будет купить на участке автодороги по улице Правды (от улицы Таллинской до улицы Ухтомского); на площадке на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей; на площадке по улице Рабкоров, 20; на площадке возле парка «Волна» по ул. Ахметова; на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р.Зорге,41); на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайской,14; на площади перед Дворцом Молодежи по ул. 50 лет Октября, 21.