В Уфе на сотрудника компании наехала транспортировочная телега: парень получил тяжелую травму

21-летний оператор ООО "Кроношпан Башкортостан" получил тяжелую травму на производстве. Региональная Гострудинспекция завершила расследование.

Фото №1 - В Уфе на сотрудника компании наехала транспортировочная телега: парень получил тяжелую травму

Инцидент произошел девятого января. В ходе установки маркировочной этикетки на паллеты ЛДСП на 21-летнего сотрудника наехала транспортировочная телега. Парень получил тяжёлую травму левой ноги и был доставлен в уфимскую ГКБ № 13.

Установлено, что причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ (отсутствовал должный контроль за соблюдением работником требований охраны труда; не разработана инструкция по охране труда при выполнении работ по упаковке готовой продукции) и нарушение работником дисциплины труда (находясь в опасной зоне движения транспортировочной телеги, он не проявил внимания к предупредительным сигналам).

пресс-служба Гострудинспекции Башкирии

За допущенные нарушения работодателя оштрафовали на 120 тысяч рублей.

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