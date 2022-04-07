В Уфе на сотрудника компании наехала транспортировочная телега: парень получил тяжелую травму
21-летний оператор ООО "Кроношпан Башкортостан" получил тяжелую травму на производстве. Региональная Гострудинспекция завершила расследование.
Инцидент произошел девятого января. В ходе установки маркировочной этикетки на паллеты ЛДСП на 21-летнего сотрудника наехала транспортировочная телега. Парень получил тяжёлую травму левой ноги и был доставлен в уфимскую ГКБ № 13.
Установлено, что причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ (отсутствовал должный контроль за соблюдением работником требований охраны труда; не разработана инструкция по охране труда при выполнении работ по упаковке готовой продукции) и нарушение работником дисциплины труда (находясь в опасной зоне движения транспортировочной телеги, он не проявил внимания к предупредительным сигналам).
пресс-служба Гострудинспекции Башкирии
За допущенные нарушения работодателя оштрафовали на 120 тысяч рублей.