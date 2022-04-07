В Уфе на сотрудника компании наехала транспортировочная телега: парень получил тяжелую травму

Установлено, что причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ (отсутствовал должный контроль за соблюдением работником требований охраны труда; не разработана инструкция по охране труда при выполнении работ по упаковке готовой продукции) и нарушение работником дисциплины труда (находясь в опасной зоне движения транспортировочной телеги, он не проявил внимания к предупредительным сигналам).

пресс-служба Гострудинспекции Башкирии