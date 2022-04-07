В районе Башкирии в 2022 году планируют отремонтировать четыре школы

В Башкирии планируют отремонтировать все школы до 2026 года. Учебные заведения могут участвовать в федеральной программе модернизации, которую инициировал Владимир Путин. Работы уже начаты. В Башкортостане в обновлении нуждаются 365 школ. В Стерлибашевском районе в этом году планируют сдать четыре объекта.

Звонок с перемены в стиле ретро – это не новый тренд, а необходимая мера. Уроки у второй смены проходят во время тихого часа. Нет отдельного кабинета для учителей, преподаватели разместились в коридоре за партами. Дело в том, что школа временно переехала в здание, где находился детский сад. В родных стенах сейчас идёт ремонт.

Школе села Амирово больше полувека. Это первый капитальный ремонт. Сейчас завершается демонтаж покрытий, в некоторых кабинетах начали уже штукатурить стены. На объекте одновременно работают десять человек.

В начальной школе села Стерлибашево начали снизу. В кабинетах полностью демонтированы полы. В перечне работ – установка современного оборудования в классах, пищеблоке и физкультурном зале. С обновлёнными знаниями вернутся в школу и учителя.