Клиника в Уфе подала на пациентку в суд, защищая репутацию учреждения

Клиника Уфы подала судебный иск на свою бывшую пациентку за распространение ложных сведений, порочащих репутацию медицинского заведения. Истец пояснил, что в 2020 году женщина рассказала журналистам телеканала РЕН-ТВ о ненадлежащем оказании медицинской помощи и жестоком обращении с самой пациенткой.

Руководство клиники посчитало, что этот сюжет испортил репутацию больницы и подали в суд иск о защите репутации учреждения с требованием к телеканалу опровергнуть заявление и компенсации репутационного вреда в размере одной тысячи рублей.