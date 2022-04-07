Клиника в Уфе подала на пациентку в суд, защищая репутацию учреждения

Клиника Уфы подала судебный иск на свою бывшую пациентку за распространение ложных сведений, порочащих репутацию медицинского заведения. Истец пояснил, что в 2020 году женщина рассказала журналистам телеканала РЕН-ТВ о ненадлежащем оказании медицинской помощи и жестоком обращении с самой пациенткой.
Руководство клиники посчитало, что этот сюжет испортил репутацию больницы и подали в суд иск о защите репутации учреждения с требованием к телеканалу опровергнуть заявление и компенсации репутационного вреда в размере одной тысячи рублей.
Арбитражный суд РБ вынес решение иск не удовлетворять. Апелляционный суд решение также оставил в силе. Сотрудники медицинского учреждения обратились в кассационный суд, который, в свою очередь, обнаружил нарушения в решениях судов и вернули иск на повторное рассмотрение.