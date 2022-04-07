Антикризисный штаб Башкортостана подготовил 150 мер поддержки экономики

Андрей Назаров провел заседание Проектного офиса по антикризисным мерам в экономике. Региональный план пока включает 150 пунктов. Обсуждались две ключевые отрасли, которым необходимо оказать помощь: строительство и IT-технологии.
Премьер-министр правительства республики подчеркнул, что уже внесены изменения в отдельные федеральные законы, направленные на рост спроса на жилье. Так, сроки действующих разрешений на строительство, истекающих до 1 августа, будут автоматически продлены на один год. Своевременной стала мера субсидирования кредитной ставки застройщикам до 15%. Сейчас не наблюдается прекращения строительства и остановки предприятий по производству строительных материалов.
Правительство России выделило на меры поддержки IT-отрасли 21,5 млрд рублей. В качестве мер на региональном уровне были предложены дополнительные льготы для компаний по региональным налогам.