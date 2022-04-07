В Башкирии модернизируют светофоры

В настоящее время для удобства горожан внедряются всё новые технологии, которые делают жизнь проще и комфортнее. Внедряется система, с помощью которой станет возможным контролировать все объекты в режиме реального времени.
Специалисты также реагируют на обращения жителей и устанавливают светофоры на опасных участках. Еще один светофор желтого мигания типа Т7 появился на нерегулируемом пешеходном переходе около дома № 1/1 по улице Блюхера.
Светофор имеет оснащение красной светодиодной подсветкой, датчиками движения пешеходов и дополнительными прожекторами, которые проецируют обозначение STOP. Технология пришлась по душе горожанам, в сами светофоры начали устанавливать в 2019 году. Такой светофор помогает водителям в темное время суток или при неблагоприятных погодных условиях увидеть пешехода за несколько метров до перехода, что повышает безопасность дорожного движения и снижает происшествия на дороге.