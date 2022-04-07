Сибай на один день стал «Территорией женского счастья»

Сибай на один день стал женской столицей Башкортостана. В центре Зауралья прошли мероприятия Открытой Академии «Территория женского счастья». Участницами стали более 1,5 тысячи представительниц прекрасной половины человечества.

На «Территории женского счастья» работало несколько зон. Одна из них была посвящена красоте, где женщины могли сделать макияж, укладку и научиться правильно ухаживать за кожей. А на территории «Семья в центре» можно было получить советы по улучшению взаимоотношений с детьми или супругом. Энергией заряжали преподаватели зумбы, сальсы, башкирского танца и йоги.

Каждая «Территория женского счастья» отличается, потому что запрос женщин в каждом районе свой. Сибай сегодня бьет все рекорды по количеству площадок. Я очень этому рада. Думаю, дальше проект будет так же развиваться. Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»

Организаторы сделали акцент на здоровье. В Сибай приехал большой медицинский десант. Гости «Территории женского счастья» получили бесплатные консультации от десятков узких специалистов и прошли диагностику. А накануне мероприятия «Территория здоровой улыбки» посетила Сибайскую коррекционную школу. Там врачи осмотрели детей с ОВЗ, а также ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Подарком для женщин стал праздничный концерт «Звезды зажигаются в Сибае». Виктория Макарская исполнила несколько своих любимых песен.