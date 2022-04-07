Республиканский специализированный дом ребёнка вошел в реестр 100 лучших медорганизаций России

Это означает, что организация соответствует международным нормам качества и обладает высокой эффективностью. Оценку проводили независимые эксперты.
Там помогают детям-сиротам и малышам, оставшимися без попечения родителей. Воспитатели заменяют им мам. За прошлый год почти двумстам малышам удалось найти настоящие семьи. В специализированном Доме ребенка они проходят лечение, реабилитацию, получают помощь психологов.
Республиканская организация профсоюза работников здравоохранения вручила ценный подарок учреждению – сертификат на 100 тысяч рублей. Эти средства пойдут на покупку необходимых предметов для реабилитации и ухода за малышами. В доме ребенка 15% – это дети-инвалиды. Они требуют больше внимания и сил.