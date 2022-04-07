Мишустин назвал повышение качества жизни приоритетом для правительства

Также второй год подряд в республике многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида, Минземимущество РБ предоставляет возможность выбора меры поддержки – получение земельного участка или единовременной денежной выплаты в размере 250 тысяч рублей. В соответствии с выделенными лимитами бюджетных обязательств по городам и районам РБ распределены 600 свидетельств о предоставлении единовременной денежной выплаты: 200 свидетельств в 2020 году и 400 – в 2021 году.