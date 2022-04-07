Мишустин назвал повышение качества жизни приоритетом для правительства

Сегодня премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год, отметил, что безусловным приоритетом кабмина было и остается повышение качества жизни и благополучия граждан. В Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан прокомментировали заявление премьера.
Республиканское Минземимущество уделяет особое внимание решению жилищных проблем многодетных семей, а также семей, воспитывающих ребенка-инвалида, путем предоставления им земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. По состоянию на 1 января 2022 года на учет в целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно поставлено более 55 тыс. многодетных семей и более 8 тыс. семей, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка-инвалида, сообщили в ведомстве.
– Особое внимание в 2021 году уделялось решению жилищных проблем многодетных семей, а также семей, воспитывающих ребенка-инвалида, путем предоставления им земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. В Башкортостане многодетным семьям предоставлено более 39 тыс. земельных участков, а семьям, имеющим ребенка-инвалида – более 6 тыс. земельных участков, – сообщил министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.
Также второй год подряд в республике многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида, Минземимущество РБ предоставляет возможность выбора меры поддержки – получение земельного участка или единовременной денежной выплаты в размере 250 тысяч рублей. В соответствии с выделенными лимитами бюджетных обязательств по городам и районам РБ распределены 600 свидетельств о предоставлении единовременной денежной выплаты: 200 свидетельств в 2020 году и 400 – в 2021 году.