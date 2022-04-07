Жемчужина Карелии – остров Валаам

Многие туристы, которые отправляются на знакомство с Карелией, в первую очередь берут во внимание Валаам. Это и природная жемчужина края, и известное во всем мире место паломничества православных христиан. По некоторым преданиям, до этих островов в первом веке дошел апостол Андрей, ставший первым благовестником на нашей земле. Конечно, доказательств не сохранилось, но и без этого факта история Валаама прекрасна, богата событиями и чудесными свидетельствами.
Вы можете заказать тематические туры на Валаам из Спб и погрузиться в новый мир, не озадачивая себя организационными вопросами. Вы сможете выехать из Санкт-Петербурга на автобусе, экскурсовод даст вам все нужные сведения, ответит на вопросы, он же позаботится о том, чтобы поездка была комфортной и интересной.
На автобусе вы доедете либо до Приозерска, либо до Сортавала. Отсюда отправляются катера и «метеоры», которые доставляют паломников на нужный остров. Можно ограничиться обычной экскурсионной поездкой с осмотром достопримечательностей и обедом в трапезной монастыре. Есть и желающие задержаться на острове и побыть в первозданной природе, например, разбив палатку или остановившись в местной гостинице.
Валаам – лишь один из островов архипелага, именно на нем был организован древний монастырь. Правда, дата его создания разнится: одни источники говорят о X веке, другие - о XV веке. Как бы то ни было, сейчас интерес паломников к этому монастырю огромный. Кроме того, что в нем подвизались некоторые подвижники Русской православной церкви, сюда в свое время приезжали многие известные исторические личности, например, император Александр I, художники Куинджи, Шишкин.
Свои услуги предлагают 3 паломнических дома, которые находятся вблизи монастыря:
● «Валаам»;
● «Славянский»;
● «Игуменский».
На острове Валаам особый интерес привлекает местный исторический музей. В нем работает постоянная экспозиция, показывающая, как люди жили в этом суровом крае в прежние времена, есть и раздел, посвященный православию – в нем представлены древние иконы, книги, предметы быта монахов. Также в музее выставляются временные тематические экспозиции, которые наиболее интересны путешественникам.
Сердцем Валаама является, конечно, Спасо-Преображенский пятиглавый собор. Именно его хор знаменит на весь мир. Кстати, он ежедневно утром выступает на Певческом поле, так что вы имеете возможность услышать пение братии и профессиональных певцов вживую, а не в записи.