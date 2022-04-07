Жемчужина Карелии – остров Валаам

Валаам – лишь один из островов архипелага, именно на нем был организован древний монастырь. Правда, дата его создания разнится: одни источники говорят о X веке, другие - о XV веке. Как бы то ни было, сейчас интерес паломников к этому монастырю огромный. Кроме того, что в нем подвизались некоторые подвижники Русской православной церкви, сюда в свое время приезжали многие известные исторические личности, например, император Александр I, художники Куинджи, Шишкин.