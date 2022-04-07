Что такое полис каско и где его оформить?

Согласно официальной статистике ООН, Россия входит в число стран-лидеров по количеству ДТП среди европейских государств. Главной причиной сложившегося положения следует считать устаревающую дорожную инфраструктуру, несовершенство системы дорожного законодательства, неравномерность развития разных регионов. Тем не менее, использование автомобиля в современных условия необходимо.

Несколько скрасить горькую пилюлю можно, застраховав свой автомобиль полностью. Тип страхового полиса, который возмещает владельцу полностью материальный ущерб автомобилю, называется каско (с голландского языка casco – корпус). Главное отличие его от более распространенного ОСАГО – страхование личной материальной собственности в той же степени, что и возможно нанесённого материального вреда другим участникам ДТП. Иными словами, страховая компания покроет ущерб даже тогда, когда в ДТП виноват сам владелец полиса. На сайте «Тинькофф» можно произвести расчет каско онлайн за 2 минуты.

Что такое каско?

Как уже было отмечено, каско – это тип страхового полиса, защищающий личную материальную собственность (автомобиль) владельца. Параметры его оформления могут отличаться, однако чаще всего пакет услуг называется «круговым», то есть покрываются все возможные случаи порчи собственности, включая кражу, аварии независимо от виновника и так далее.

Особенности юридического статуса документа

Главной особенностью полиса каско является то, что его оформление, в отличие от ОСАГО, не является обязательным, а его стоимость и определение не подлежит регламентации Центральным банком РФ. Таким образом, каско – это более обобщённая категория, нежели ОСАГО, и в разных страховых компаниях стоимость полисов, их юридическое наполнение может сильно отличаться.

Оформление каско в группе компаний «Тинькофф»

«Тинькофф» находится на страховом рынке относительно недавно, но уже успел завоевать прочную репутацию. Главное достоинство пользования его услугами заключается, во-первых, в лояльной по отношению к клиенту ценовой политике, во-вторых, в удобстве оформления Так, полис каско можно оформить онлайн всего за 5 минут.

Помимо полного покрытия стоимости ремонта, компания обязуется предоставить бесплатную эвакуацию с места происшествия (если её цена не будет превышать 10 тысяч рублей), ремонт стёкол, зеркал и фар в любое время без предоставления справок и документов.

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