В Уфе водитель автобуса насмерть сбил бабушку на пешеходном переходе

По информации ГИБДД, сегодня, 7 апреля, на пешеходном переходе водитель автобуса «НефАЗ» совершил наезд на пожилую женщину в момент, когда она переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Трагедия случилась днем на улице Цюрупы. В момент наезда на бабушку, в автобусе находилось 12 пассажиров, никто из них не пострадал. Сразу после происшествия очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти пострадавшую не удалось.