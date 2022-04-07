В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя школьного автобуса

В селе Месягутово сотрудники ГИБДД остановили водителя школьного автобуса в нетрезвом состоянии. Мужчина перевозил учеников местного лицея. Возле учебного заведения его полицейские и задержали.
Во время разговора с водителем, сотрудник правопорядка заметил, что от него исходит запах спиртного. При проверке выяснилось, что у мужчины в крови уровень алкоголя составляет 0,946 мл.
В отношении водителя составлен административный протокол, а также мужчине грозит крупный штраф. В настоящее время уполномоченные сотрудники ГИБДД проверяют организацию, которая разрешила пьяному водителю школьного автобуса сесть за руль.