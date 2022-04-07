В Башкирии возбудили уголовное дело из-за незаконной добычи золота

В Башкирии выявили нарушения при добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает следственный комитет Башкортостана. Два уголовных дела возбуждено в отношении двух фирм, которые в Баймакском районе занимались добычей золота.

Фирмы имели лицензию на добычу ископаемых, однако производили раскопки за пределами лицензионной территории, что привело к загрязнению окружающей среды и уничтожению почвы.