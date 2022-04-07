Радий Хабиров: «Институт бизнес-шерифов состоялся»

Экономика России и Башкортостана столкнулась с беспрецедентным давлением, но общими усилиями трудности будут преодолены. Об этом на встрече с бизнес-шерифами заявил глава республики.

Радий Хабиров отметил, что институт заместителей глав муниципалитетов по предпринимательству существует с 2019 года и доказал свою эффективность. «По прошествии двух с половиной лет могу сказать, что институт бизнес-шерифов состоялся», отметил глава региона.

Инициатива озвучивалась во время первого открытого диалога с бизнес-сообществом, а затем позитивно оценена на федеральном уровне. Накопленный опыт позволит противостоять санкциям западных стран.

Мы столкнулись с беспрецедентным вызовом для нашей экономики – и экономики нашей страны, и, соответственно, для экономики Республики Башкортостан. Мы еще с вами даже дыхание санкций не почувствовали. Они, наверное, будут позже. Я так предполагаю. Но мы уже сейчас должны готовиться. Сейчас укреплять те сферы, которые мы можем сейчас укрепить. Сейчас подумать о том, что нужно подготовить, если какие-то негативные последствия дотянутся. Но мы вместе должны сделать две важные вещи, чтобы наша экономика функционировала.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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В муниципалитетах каждый четверг проводятся встречи с предпринимателями в формате «Инвестчас». Радий Хабиров призвал строго соблюдать это правило, чтобы бизнес чувствовал и знал о поддержке со стороны республики. Глава Башкортостана подчеркнул, что бизнес-шерифы накопили большой опыт эффективной работы в условиях пандемии коронавируса.

В ходе проведенных встреч наши предприниматели озвучили волнующие их вопросы, те проблемные ситуации, с которыми они сталкиваются в каждодневной работе, те предложения, которые могут помочь им в дальнейшем развитии бизнеса, и в целом то, что скажется положительно на развитии нашего района. 

Яна Чернышенко, бизнес-шериф г. Бирска

Кандидаты в бизнес-шерифы в Башкортостане проходят несколько уровней собеседований, представляя проекты развития муниципалитета, перспективные планы в сфере инвестиций и предпринимательства. Сегодня в Уфе им также показали, как работает Центр управления республикой. Здесь организовали экскурсию, чтобы объяснить, какие современные методы решения проблем активно применяются в Башкортостане.

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