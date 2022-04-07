Радий Хабиров: «Институт бизнес-шерифов состоялся»

Мы столкнулись с беспрецедентным вызовом для нашей экономики – и экономики нашей страны, и, соответственно, для экономики Республики Башкортостан. Мы еще с вами даже дыхание санкций не почувствовали. Они, наверное, будут позже. Я так предполагаю. Но мы уже сейчас должны готовиться. Сейчас укреплять те сферы, которые мы можем сейчас укрепить. Сейчас подумать о том, что нужно подготовить, если какие-то негативные последствия дотянутся. Но мы вместе должны сделать две важные вещи, чтобы наша экономика функционировала.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан