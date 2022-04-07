Радий Хабиров: «Институт бизнес-шерифов состоялся»

Экономика России и Башкортостана столкнулась с беспрецедентным давлением, но общими усилиями трудности будут преодолены. Об этом на встрече с бизнес-шерифами заявил глава республики.
Радий Хабиров отметил, что институт заместителей глав муниципалитетов по предпринимательству существует с 2019 года и доказал свою эффективность. «По прошествии двух с половиной лет могу сказать, что институт бизнес-шерифов состоялся», отметил глава региона.
Инициатива озвучивалась во время первого открытого диалога с бизнес-сообществом, а затем позитивно оценена на федеральном уровне. Накопленный опыт позволит противостоять санкциям западных стран.
В муниципалитетах каждый четверг проводятся встречи с предпринимателями в формате «Инвестчас». Радий Хабиров призвал строго соблюдать это правило, чтобы бизнес чувствовал и знал о поддержке со стороны республики. Глава Башкортостана подчеркнул, что бизнес-шерифы накопили большой опыт эффективной работы в условиях пандемии коронавируса.
Кандидаты в бизнес-шерифы в Башкортостане проходят несколько уровней собеседований, представляя проекты развития муниципалитета, перспективные планы в сфере инвестиций и предпринимательства. Сегодня в Уфе им также показали, как работает Центр управления республикой. Здесь организовали экскурсию, чтобы объяснить, какие современные методы решения проблем активно применяются в Башкортостане.