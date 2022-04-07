В Башкирии может подешеветь сахар

Сахар в ближайшее время может подешеветь. Об этом заявил  Андрей Назаров. Премьер-министр правительства провел совещание, где участники обсудили ситуацию на потребительском рынке в республике.

Ажиотажный спрос на сахар, который отмечался две недели назад, спал. При этом в республике на Раевском и Чишминском сахарных заводах имеется  запас в  28 тысяч тонн. Премьер-министр заявил  о недопущении спекулятивного ценообразования и акцентировал внимание на том, что сахар, произведенный в Башкортостане, должен быть представлен не только в региональных сетях, но и в федеральных, а также в небольших магазинах.

Фото №1 - В Башкирии может подешеветь сахар

Есть товар, есть где его взять. В итоге на прилавке его нет. Не поверю, что продавцы не хотят положить его на полки. Какое звено перестало работать? Что-то странное происходит. Товар отгрузился, но где он?

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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