В Башкирии может подешеветь сахар

Ажиотажный спрос на сахар, который отмечался две недели назад, спал. При этом в республике на Раевском и Чишминском сахарных заводах имеется запас в 28 тысяч тонн. Премьер-министр заявил о недопущении спекулятивного ценообразования и акцентировал внимание на том, что сахар, произведенный в Башкортостане, должен быть представлен не только в региональных сетях, но и в федеральных, а также в небольших магазинах.