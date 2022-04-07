Башкультнаследие намерено провести историко-культурную экспертизу земель в Баймакском районе

Речь идет о территории близ населённых пунктов Исянбетово и Большебасаево. Таким образом, это должно стать еще одним барьером на пути золотодобытчиков.
Не так давно местные жители забили тревогу, якобы рядом с их участками компания «Алтын Юл» намерена начать геологоразведку. При этом местные власти заверили, что никакого разрешения на проведение работ предприятию не выдавалось.
Люди не желают допускать «хищническую разработку земель» золотодобытчиками. Об этом не раз говорили республиканские власти. Вице-премьер правительства Азат Бадранов заявил, что работа добывающих предприятий должна строиться «в строгом соответствии с законом и бережном отношении к природе». А недропользователи заранее должны договариваться с муниципалитетом и местными жителями во избежание дальнейших конфликтов. Варварскими методами действуют черные копатели, не производя ни рекультивацию, ни уплату налогов. В рамках межведомственной комиссии чиновники намерены создать рабочую группу, которая в закрытом режиме проработает меры борьбы с этим негативным социально-экономическим явлением.