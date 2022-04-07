Башкультнаследие намерено провести историко-культурную экспертизу земель в Баймакском районе

Не так давно местные жители забили тревогу, якобы рядом с их участками компания «Алтын Юл» намерена начать геологоразведку. При этом местные власти заверили, что никакого разрешения на проведение работ предприятию не выдавалось.

Мы провели в Большебасаево встречу с населением, куда пригласили представителей ООО «Алтын Юл». Можно смело сказать, что в данный момент никаких работ по геологоразведке проводиться не будет.

Федеральный закон предполагает перед началом любых хозяйственных работ проведение историко-культурной экспертизы, которая покажет, есть там памятники археологии или нет. Поэтому есть перспектива обнаружения ранее неизвестных объектов на участке расположения предполагаемой разработки золотоносных месторождений. Экспертиза здесь необходима.

Люди не желают допускать «хищническую разработку земель» золотодобытчиками. Об этом не раз говорили республиканские власти. Вице-премьер правительства Азат Бадранов заявил, что работа добывающих предприятий должна строиться «в строгом соответствии с законом и бережном отношении к природе». А недропользователи заранее должны договариваться с муниципалитетом и местными жителями во избежание дальнейших конфликтов. Варварскими методами действуют черные копатели, не производя ни рекультивацию, ни уплату налогов. В рамках межведомственной комиссии чиновники намерены создать рабочую группу, которая в закрытом режиме проработает меры борьбы с этим негативным социально-экономическим явлением.