В Башкирии уровень реки Белой за сутки поднялся на 133 см

Уровень воды на реке Белой за сутки поднялся еще на 133 см. Это максимальное изменение, зафиксированное за сутки.

Следом идет река Уршак – плюс 105 см, а затем Сим – плюс 76 см. За последние сутки в Центр обработки вызовов «Системы-112» поступило 5 сообщений о подтоплениях придомовых территорий.

Так, в результате ледохода произошёл подъем уровня воды на Большом Инзере в районе села Усмангали. В результате подтопило одну придомовую территорию. Проживавшую по адресу семью из четырех человек на время разместили у родственников. Стоит отметить, что на реке Киги в населенном пункте Кандаковка уровень воды, наоборот, снизился на 38 см.