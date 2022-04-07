«За вами будущее»: молодые ученые Уфы получили президентские гранты

Уфимские учёные получили миллионные гранты президента страны. Это финансовая поддержка на продолжение исследовательских проектов. Церемония вручения прошла в УГАТУ, так как Авиационный университет оказался лидером по количеству молодых ученых, получивших денежное подспорье на научные разработки.

Так закаляется сталь сегодня. За время в тысячу раз меньше секунды – это длительность импульса – поверхность успевают нагреть и сразу же охладить. Но молодые учёные пошли дальше. Это российский лазер, но он был предназначен не совсем для этих целей. Поэтому ученые УГАТУ его самостоятельно усовершенствовали. С его помощью Роман Есипов будет искать оптимальные параметры работы, температуры воздействия, скорости охлаждения, чтобы на основе этих исследований можно было разработать технологию и создать установку. Роман и еще 8 молодых ученых получили президентские гранты на продолжение научной работы – 1 миллион 200 тысяч рублей. Их вручил главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан.

Это большое достижение – и получателей, и вузов, и руководителей. Не сомневаюсь, что большая часть разработок будет реализовываться на практике. За вами будущее. Алексей Касьянов, главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан

Среди получателей грантов – пятеро из УГАТУ. Поэтому и церемонию награждения решили проводить здесь. Финансовую поддержку получил БашГУ. Там уже несколько лет занимаются проблемами диагностики онкологии. Еще несколько президентских грантов отправились в Аграрный университет и Уфимский федеральный исследовательский центр РАН.

Алексею Касьянову также провели экскурсию по УГАТУ, рассказав о последних разработках студентов и преподавателей. Их проекты летают не только в небе, но и на гоночных трассах. Студенческая команда УГАТУ собирает болид. Сами производят детали, конструируют и садятся за руль.