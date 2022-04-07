Жительница Башкирии родила 13-го ребенка

Счастье под номером 13. В Республиканской клинической больнице имени Куватова жительница Балтачевского района родила 13-го ребенка. Малыш родился здоровым весом чуть больше трех килограммов. Профиль акушерского отделения РКБ – родовспоможение при уникальных и сложных случаях беременности.

Дорогу молодым Альбина Хайдаршина уступает с 13-м малышом на руках. Сомнений, рожать или нет, даже не возникло. Счастливая мама уже готовится к выписке. При этом 45-летняя женщина дважды бабушка. Более того, Байрас появился на свет естественным путем – как и все дети Альбины. Мальчиков, по сравнению с девочками, теперь в семье Хайдаршиных стало больше на одного.

При большом желании все возможно. Есть ребенок – Бог даст и пищу. Дети только сближают супругов. Альбина Хайдаршина

Естественные роды – современный тренд, говорят специалисты. Количество женщин, родивших при помощи кесарева сечения, в больнице за два года снизилось с 65 до 49 процентов. Без операции 4-го и 5-го малыша родила на днях и Дарья Зидиярова. Молодая мама троих сыновей очень хотела дочку. А она пришла в паре с братиком.

Девочки не было, все мальчики. Дети тоже сестренку хотели. Девочка – 2800, мальчик – 2700. Дарья Зидиярова

В медучреждении организовано совместное нахождение в палате матери и ребенка. С первых минут до выписки они не расстаются, если нет медицинских показаний. К слову, специалисты готовы вести беременность рожениц с тяжелой патологией. Роддом получил сертификат Национального института качества Росздравнадзора. Подготовка к событию шла два года.

Это возможность тиражирования технологий в другие роддома. Качество на современном уровне. Это возможность оказывать помощь нашим женщинам на уровне мировых ведущих клиник. Ирина Фаткуллина, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи РКБ им. Г.Г. Куватова