В Уфе состоятся торги за парковочные места

В столице Башкортостана на торги выставлены 43 парковочных места, ранее принадлежавшие Роскомснаббанку. Торгами занимается агентство по страхованию вкладов, которое уже объявила стартовую цену продажи в 47,6 млн рублей.

Все парковочные места находятся в жилом комплексе по улице Октябрьской революции, 31А. Участвовать в торгах смогут физические и юридические лица. По информации агентства, все торги назначены на 30 мая 2022 года и от начальной стоимости будут повышаться.