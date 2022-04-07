Волейболистки «Уфимочки-УГНТУ» провели в Кумертау мастер-класс для детей

Волейбольный клуб «Урал» продолжает турне по республике «Мы – Башкортостан». Сегодня в Кумертау в рамках отраслевого года волейбола побывали девушки из команды «Уфимочка-УГНТУ».

Формат мероприятия несколько изменился: был проведён полноценный мастер-класс и обучение детей технике. Состоялась традиционная игра в волейбольный теннис, а затем и в классический волейбол. Всего в Кумертау побывали 11 представителей «Уфимочки». Следующее мероприятие волейбольный клуб проведёт в субботу, 9 апреля, в «Ишимбае», там побывает команда «Тархан».