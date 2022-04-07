Гроссмейстер об исключении Тансыккужиной из мирового рейтинга: «Как будто семи чемпионств не было»

Чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину исключили из мирового рейтинга. Президент Всемирной федерации шашек Яцек Павлицкий убрал ее имя с сайта организации не только как руководитель, но и как технический специалист. В свежем рейтинг-листе упоминание об уфимской спортсменке исчезло. Как восприняла эту новость Тамара Тансыккужина, которая в прошлом году вырвала победу в поединке за звание чемпионки мира, когда прямо по ходу встречи организаторы сняли российский флаг и едва не подорвали настрой?
Обычная практика на турнире в Уфе. Разбор ошибок после очередной партии вместе с участниками соревнований. В шашечном клубе проходит первенство республики. Соревнуются ребята не старше 11 лет. Тамара Тансыккужина вспоминает себя в этом возрасте: ей некому было подсказать, первопроходец на черно-белом поле шашек всего добивалась сама.
Меньше года назад Тамара Тансыккужина завоевала титул чемпионки мира в седьмой раз в поединке с полькой Натальей Садовска. Это было самое продолжительное противостояние в истории чемпионатов мира среди женщин по шашкам. До этого матч переносили из-за невыполнения финансовых условий – один из спонсоров отказался от участия. А в разгар турнира снова случилась неприятность: бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал российский флаг прямо во время игры.
Но такие трудности как будто закаляют чемпионку. При подготовке к матчевой встрече они с тренером отсмотрели 600 партий ее соперницы. Когда исход противостоянии, казалось, был предрешен, башкирская шашистка смогла переломить ход встречи. В итоге победила в шестой партии тай-брейка в последнем раунде.
За 20 лет Тамара Тансыккужина выигрывала титул 7 раз. Действующая чемпионка мира логично занимала первое место мирового рейтинга. Пока в апреле его не обновили, стерев имя Тамары Тансыккужиной.
Глава региона Радий Хабиров поддержал башкирскую шашистку и пообещал проведение осенью международного турнира на призы Тамары Тансыккужиной. Всего в регионе воспитали семь чемпионов мира. Башкирская школа шашек считается одной из сильнейших в стране и в мире. А потому, кто теряет больше в данной ситуации, еще вопрос.