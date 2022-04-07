Ресурс "VK Видео" внедрил новую технологию мгновенной обработки

Пользователи, особенно те, кто часто загружает видеоролики в социальную сеть, несомненно будут рады новой функции – мгновенной загрузке и обработке файла.

Отмечается, что новая технология позволит загружать видеоролики в различных форматах и в режиме реального времени, обрабатывая файл посегментно. Благодаря этому качество видео выйдет на новый уровень.

Особенно эта новость окажется кстати для крупных новостных изданий, которым важна оперативность и качество загрузки контента. В настоящее время этой новой технологии нет больше ни на одной платформе. Разработчики уверены, что это в несколько раз увеличит популярность социальной сети.