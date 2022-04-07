Владельцы карты "МИР" смогут за границей оплачивать покупки

Путешествовать станет намного проще, но только по Турции. Эту новость россиянам сообщил генеральный директор Российско-турецкого делового совета при торгово-промышленной палате России Алексей Егармин.
Дело в том, что турецкие курорты начинают повсеместно внедрять оплату картами «МИР», так как россияне составляют большую часть потока туристов в сезон отдыха.
На сегодняшний день, самыми крупными партнерами российской системы выступают такие банки Турции, как Ziraat Bankasi, Vakif Bank, Is Bankasi. Россияне, которые захотят в свой отпуск посетить турецкое государство, будут чувствовать себя вполне комфортно.