Житель Башкирии набросился на улице на свою бывшую сожительницу

В Чишминском районе в отделение полиции обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что у нее силой похитил телефон бывший сожитель. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РБ.

Фото №1 - Житель Башкирии набросился на улице на свою бывшую сожительницу

Женщина рассказала сотрудникам, что на нее напал бывший сожитель: ударил, повалил на землю и отобрал телефон, в котором находилась банковская карта. Также заявительница уточнила, что это второй случай нападения за утро. В 7 часов утра того же дня, когда она отвела их общего ребенка в детский сад, 49-летний мужчина пытался осуществить задуманное, но тогда помешали прохожие, которые заступились за женщину. Тогда она в полицию сообщать не стала.

пресс-служба МВД РБ

Через 40 минут полицейские доставили злоумышленника в отделение полиции. 49-летний ранее судимый за кражи мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что хотел воспользоваться мобильным банком и картой бывшей сожительницы, но не успел.

В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают все детали инцидента.

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