Житель Башкирии набросился на улице на свою бывшую сожительницу

В Чишминском районе в отделение полиции обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что у нее силой похитил телефон бывший сожитель. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РБ.
Через 40 минут полицейские доставили злоумышленника в отделение полиции. 49-летний ранее судимый за кражи мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что хотел воспользоваться мобильным банком и картой бывшей сожительницы, но не успел.
В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают все детали инцидента.