Житель Башкирии набросился на улице на свою бывшую сожительницу

Женщина рассказала сотрудникам, что на нее напал бывший сожитель: ударил, повалил на землю и отобрал телефон, в котором находилась банковская карта. Также заявительница уточнила, что это второй случай нападения за утро. В 7 часов утра того же дня, когда она отвела их общего ребенка в детский сад, 49-летний мужчина пытался осуществить задуманное, но тогда помешали прохожие, которые заступились за женщину. Тогда она в полицию сообщать не стала.

пресс-служба МВД РБ