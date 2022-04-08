Прокурор Башкортостана и уполномоченный по правам человека заключили соглашение о взаимодействии

Взаимодействие и совместная работа с прокуратурой в этом направлении дает больший эффект в работе. Есть закон о прокуратуре, есть закон об уполномоченном по правам человека, которые регламентируют нашу совместную деятельность по обмену информацию и прочую деятельность. Тем не менее мы детализируем и закрепляем нашу совместную работу именно вот такими соглашениями.

Михаил Закомалдин, уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан