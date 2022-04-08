Прокурор Башкортостана и уполномоченный по правам человека заключили соглашение о взаимодействии

На защите прав. Прокурор Башкортостана Игорь Пантюшин и уполномоченный по правам человека в республике Михаил Закомалдин подписали соглашение о взаимодействии по вопросам прав и свобод человека и гражданина.

Это позволит улучшить сотрудничество по разным направлениям, но прежде всего, в социальной сфере. Как прокомментировали стороны, документ раскрывает возможности для выявления и предупреждения нарушений законодательства. Предусмотрены совместные проверки, в том числе в местах лишения свобод граждан.

Взаимодействие и совместная работа с прокуратурой в этом направлении дает больший эффект в работе. Есть закон о прокуратуре, есть закон об уполномоченном по правам человека, которые регламентируют нашу совместную деятельность по обмену информацию и прочую деятельность. Тем не менее мы детализируем и закрепляем нашу совместную работу именно вот такими соглашениями.

Михаил Закомалдин, уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан

Главная цель – не допустить нарушений, которые определены нашей Конституцией и законодательством в отношении наших граждан. Конечно, это социальные права, в первую очередь, здравоохранение. Это, конечно, тема обеспечения социальных гарантий наших граждан. Поэтому сегодня мы собрались, чтобы это документально закрепить. 

Игорь Пантюшин, прокурор Республики Башкортостан
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