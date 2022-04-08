Прокурор Башкортостана и уполномоченный по правам человека заключили соглашение о взаимодействии

На защите прав. Прокурор Башкортостана Игорь Пантюшин и уполномоченный по правам человека в республике Михаил Закомалдин подписали соглашение о взаимодействии по вопросам прав и свобод человека и гражданина.
Это позволит улучшить сотрудничество по разным направлениям, но прежде всего, в социальной сфере. Как прокомментировали стороны, документ раскрывает возможности для выявления и предупреждения нарушений законодательства. Предусмотрены совместные проверки, в том числе в местах лишения свобод граждан.