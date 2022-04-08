БСТ покажет новый сезон проекта «Кош юлы. Балалар»

Конкурс юных бардов «Кош юлы. Балалар» детско-юношеского телеканала «Тамыр» в этом году юбилейный. В пятый раз он собрал детей, которые любят петь и сочинять песни на родном башкирском языке. Всего было подано более 20 заявок.

Во второй тур прошли 11 юных дарований. Впервые в этом году среди участников представители Миякинского и Илишевского района. Уже эту субботу в эфире телеканала БСТ мы покажем, как проходил первый тур конкурса.