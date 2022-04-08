БСТ покажет новый сезон проекта «Кош юлы. Балалар»

Конкурс юных бардов «Кош юлы. Балалар» детско-юношеского телеканала «Тамыр» в этом году юбилейный. В пятый раз он собрал детей, которые любят петь и сочинять песни на родном башкирском языке. Всего было подано более 20 заявок.
Во второй тур прошли 11 юных дарований. Впервые в этом году среди участников представители Миякинского и Илишевского района. Уже эту субботу в эфире телеканала БСТ мы покажем, как проходил первый тур конкурса.
В 30-й раз проходит музыкальный конкурс «Сулпылар» телеканала «Тамыр». Уже давно он по праву заслужил статус кузницы талантов, где раскрываются юные самородки. В этом году было подано более 220 заявок. 51 ребенок прошел в первый тур. С10 апреля и каждое воскресенье на телеканале БСТ по утрам можно будет увидеть выступления всех участников музыкального конкурса.