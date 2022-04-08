В Башкирии двух бывших чиновников осудили за махинации с землей

Девять лет и десять месяцев строгого режима на двоих получили бывший начальник отдела комитета по управлению собственностью Минземимущества по Баймакскому району и руководитель местного МУП «Архитектура». Приговор вынес Верховный суд республики.

Злоумышленников задержали сотрудники УФСБ в момент получения взятки в размере 240 тысяч рублей. В ходе обыска в доме руководителя муниципального предприятия силовики обнаружили марихуану в значительном объеме, что повлекло возбуждение еще одного уголовного дела за хранение наркотиков.